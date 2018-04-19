Сегодня 19 апреля 2018 года, 10:02

Министр рассказал, как будет происходить дальнейшая детенизация зарплат

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, примерно 40% украинской экономики находится в тени, а поэтому стандартные для развитых стран рецепты решения экономических проблем не действуют. Зато детенизация на сегодняшнем этапе даст денег больше, чем результаты экономического роста. Об этом сообщает сайт КМУ.

«Этот факт был доказан правительством в 2017 году. Весь фонд оплаты труда в 2016 году составил 584 миллиардов гривен, и Министерством экономического развития и торговли прогнозировался его рост на 82 миллиарда. Но Минсоцполитики заявило о занижении этой цифры и спрогнозировало возможность роста фонда на 212 млрд грн. Фактически фонд оплаты труда в 2017 году составил 796 млрд гривен. При 2,5% экономического роста мы получили 212 млрд гривен в бюджет — откуда эти деньги? Ответ очень прост — эти деньги пришли из теневой экономики, в результате повышения минимальной зарплаты вдвое», — пояснил министр.

Министр также рассказал, каким образом увеличение минимальной зарплаті и соответствующих решений Минсоцполитики способно привести к детенизации экономики и рынка труда и, как следствие, к росту пенсий и социальной защиты.

«Есть пример одного конкретного предприятия со штатом 900 сотрудников: пять человек на этом предприятии получают зарплату по 5 млн гривен, а остальные 895 работников получают зарплату 3723 гривен. Это при том, что найти работника на такую ​​зарплату сегодня очень сложно, а здесь почти 900 человек работают за 3723 грн. Что касается системі уклонения от уплаты налогов и сборов, то в ней происходит следующее: получая 5 млн гривен зарплату человек платит 19,5% сборов, а ЕСВ, который должен идти пенсионерам, платит не из 5 млн грн, а с 55 тыс. гривен. Заплатил 8 тыс. гривен ЕСВ, а остальные остаются у него, и идет зарплатами в конвертах работникам, которые официально получают минимальную зарплату. А потом эти люди, которые работают за зарплату в конвертах, с одной стороны, получают маленькую пенсию, рассчитанную от минимальной зарплаты, а с другой — субсидию за счет налогоплательщиков. Поэтому после поднятия минимальной зарплаты уплата ЕСВ будет происходить не с 3723 гривен, а с 4100; а если ЕСВ будет рассчитываться из всей суммы зарплаты, то придется платить взнос по всем 5 млн грн, и эта схема уже не будет работать», — добавил министр социальной политики.