Завершающая сессия III Форум по реструктуризации и банкротству была посвящена CASE STUDY по использованию альтернативных вариантов урегулирования проблемной задолженности и восстановления платежеспособности должника. Участие в обсуждении приняли Олег Лазовский, советник ЮФ Asters, Владислав Беседин, руководитель направления претензионно-исковой работы и защиты интересов банка в судах юридического управления АО «Укрэксимбанк», Андрей Чехонадский, руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат и Анатолий Вязовченко, председатель Национального профессионального союза арбитражных управляющих Украины. Модерировала Екатерина Чечулина, координатор практики банковского права и международных финансов МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.
Открывая дискуссию, модератор отметила, что банкротство — это далеко не самая лучшая ситуация, в которую могут попасть участники кредитных отношений. «Банкротство это начало конца. Конец бизнеса для должника и не очень хорошие перспективы для кредиторов. Лучше решать проблемы мирным путем» — считает г-жа Чечулина.
Участникам форума была предложено обсудить варианты урегулирования просроченной задолженность резидента Украины перед украинским банком по кредиту, обеспеченному поручительством кипрской компании.
Обсуждая реалии и перспективы реструктуризации Олег Лазовский отметил, что при принятии решения о возможности реструктуризации в первую очередь следует оценивать качество обеспечения кредита залогом. Также нужно понимать, насколько должник готов добросовестно исполнять свои обязательства. Владислав Беседин прокомментировал подходы и приоритеты банков в работе с проблемной задолженностью.
В украинских реалиях предложения банков, особенно государственных, по реструктуризации задолженности достаточно жестки и зачастую не способствуют конструктивному разрешению проблемы.
Андрей Чехонадский обратил внимание что в процедурах урегулирования проблемной задолженности недооценены возможности уголовно-правового влияния на нерадивых должников. Он также напомнил о гуманизации уголовного законодательства в2011 году в ходе которого были декриминализованы ряд деяний в рамках процедур банкротства.
О досудебной санации как инструменте урегулирования проблемной задолженности говорил Анатолий Вязовченко. Прокомментировав украинские реалии санации, спикер обратился к опыту других государств, в которых большинство ситуаций с проблемной задолженностью разрешается на досудебной стадии.
В продолжение дискуссии Олег Лазовский прокомментировал такой способ реструктуризации как конвертация долга в капитал. От отметил, что ему неизвестны случаи вхождения украинского банка в капитал должника, более того, пока что существуют определенные законодательные ограничения. Изменению ситуации может способствовать принятие закона о компаниях по управлению задолженностью — хотя подобная инициатива, по мнению г-на Лазовского, уже запоздала.
Екатерина Чечулина подводя итог дискуссии отметила, что несмотря на все сложности, мирные варианты урегулирования проблемной задолженности все равно предпочтительней судебных разбирательств.
«Самым эффективным способом является реструктуризация, никакие суды и банкротства не заменят доброй воли сторон», — прокомментировал Олег Лазовский.
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