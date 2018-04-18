Сегодня 18 апреля 2018 года, 18:20

Эксперты проанализировали особенности банкротств госпредприятий и меры противодействия фиктивным банкротствам

Д.Козловская рассказала, какое банкротство является наиболее проблемным, а Д.Тилипский — о признаках фиктивного банкротства

III форум по реструктуризации и банкротству продолжает работу. Проблемные вопросы банкротства государственных предприятий были раскрыты Дианой Козловской, управляющим партнером ЮК Elite Consult Group, арбитражным управляющим. Она также провела сравнительный анализ процедуры банкротства и приватизации. Банкротство госпредприятий является более проблемным, чем банкротство других субъектов, определенных Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом». Спикер напомнила, что недавно в закон были внесены изменения, согласно которым дела о банкротстве должников — государственных предприятий и/или хозяйственных обществ, если более 50 процентов их акций (долей) прямо или косвенно принадлежат государству, в отношении которых принято решение о приватизации, не возбуждаются до завершения приватизации. Также при принятии решения о приватизации подлежат прекращению уже открытые производства о банкротстве и вводится годовой мораторий на банкротство приватизированных компаний. Эти изменения еще более усилили привилегированное положение должников-госпредприятий. А по итогам сравнительного анализа процедур банкротство и положений закона о приватизации г-жа Козловская пришла к заключению, что процедуры, предусмотренные законом о банкротстве, имеют ряд преимуществ для кредиторов по сравнению с приватизацией.

В завершение профильной сессии выступил Дмитрий Тилипский, старший юрист ЮК EQUITY. Тема его доклада — «Контролируемое» и фиктивное банкротство. Критерии разграничения и методы противодействия». Эксперт рассказал, какие возможности «контролировать» процедуру банкротства имеют должники и кредиторы, подчеркнув, что вопреки расхожему мнению закон о банкротстве предоставляет больше возможностей именно должникам, а также провел разграничение «контролируемого» и фиктивного банкротств. Отличий на самом деле немного, и главное, по мнению г-на Тилипского, в следующем: при фиктивном банкротстве должник имеет возможность полностью исполнить обязательства перед кредиторами, однако пытается избежать этого путем применения процедуры банкротства. Что касается вариантов противодействия и усовершенствования ситуации, то юрист EQUITY обращает внимание на необходимость введения обязательного аудита должника на стадии производства в деле о банкротстве, увеличения граничной суммы для инициирования банкротства, расширения института субсидиарной ответственности должностных лиц и акционеров должника, а также отнесения требований «связанных» лиц к последней очереди.