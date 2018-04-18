Сергей Донков, старший юрист практики разрешения споров ЮФ Evris свое выступление на III Форуме по реструктуризации и банкротству посвятил вопросам противодействия злоупотреблениям правами по новому процессуальному законодательству. Сделав обзор возможных злоупотреблений сторон и участников процесса своими процессуальными правами (среди наиболее распространенных — подача жалобы на постановление суда, которое не подлежит обжалованию, не действует или действие которого закончилось (исчерпано), заявление заведомо необоснованного отвода или совершение других аналогичных действий, подача нескольких заявлений о возбуждении дела о банкротстве в отношении одного и того же должника от одного и того же кредитора, заведомо безосновательная подача заявления об открытии производства по делу о банкротстве), докладчик прокомментировал положения проекта Кодекса по процедурам банкротства, которые направлены на предотвращение злоупотреблений процессуальными правами. Он, в частности, обратил внимание, что проектом Кодекса меняются критерии бесспорности долга, предусматривается введение срока на открытие производства по делу о банкротстве (определяется по результатам подготовительного заседания), предлагается норма о невозможности приостановления производства по делу о банкротстве, а также предполагается, что процедура распоряжения имуществом вводится сроком на 115 календарных дней, но не может превышать 160 дней.
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