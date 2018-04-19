Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 апреля 2018 года, 10:02

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Начато расследование против Russia Today в Великобритании

19 апреля 2018 года Источник:Европейская правда

Британский медиарегулятор начал расследование против поддерживаемой Кремлем телекомпании Russia Today (RT), которую подозревают в нарушении принципа беспристрастности.

Об этом говорится в сообщении британского регулятора Ofcom.

«Ofcom сегодня открыл семь новых расследований относительно надлежащей беспристрастности новостных и текущих программ на телеканале RT», — говорится в сообщении.

Ofcom сообщил, что TV Novosti, которая вещает RT и обладает лицензиями на вещание, до недавнего времени в освещении событий не слишком отличалась от других телекомпаний, вещающих в Британии. «Однако после событий в Солсбери мы наблюдали значительное увеличение количества программ RТ, которые требуют расследования потенциальных нарушений Кодекса вещания Ofcom», — говорится в сообщении.

В марте 2018 года Ofcom заявлял, что RT рискует потерять лицензию в результате дипломатического спора между РФ и Британией из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Теперь регулятор утверждает, что семь программ телеканала, которые вышли в эфир с 17 марта по 16 апреля, вызывают сомнение, поскольку могут нарушать принцип беспристрастности, предусмотренный Кодексом вещания.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 16 (1060) от 17/04/18 Свежий номер

Банкротство и реструктуризация

№ 16 (1060)
Государство и юристы

Очень смешано

Отрасли практики

Высокое разрешение

Судебная практика

Неподвластны бремени

Тема номера:

Власть и позиция

Архив голосованийVox Populi

Возврат к практике «писем счастья» за нарушение ПДД:

правильное решение, соответствующее европейской практике;

требует дополнительно утверждения регламентов фото-, видеофиксации правонарушений;

будет успешным, если судебная практика не пойдет по формальному пути;

обречен на провал

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом