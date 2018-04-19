Начато расследование против Russia Today в Великобритании

Британский медиарегулятор начал расследование против поддерживаемой Кремлем телекомпании Russia Today (RT), которую подозревают в нарушении принципа беспристрастности.
Об этом говорится в сообщении британского регулятора Ofcom.
«Ofcom сегодня открыл семь новых расследований относительно надлежащей беспристрастности новостных и текущих программ на телеканале RT», — говорится в сообщении.
Ofcom сообщил, что TV Novosti, которая вещает RT и обладает лицензиями на вещание, до недавнего времени в освещении событий не слишком отличалась от других телекомпаний, вещающих в Британии. «Однако после событий в Солсбери мы наблюдали значительное увеличение количества программ RТ, которые требуют расследования потенциальных нарушений Кодекса вещания Ofcom», — говорится в сообщении.
В марте 2018 года Ofcom заявлял, что RT рискует потерять лицензию в результате дипломатического спора между РФ и Британией из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Теперь регулятор утверждает, что семь программ телеканала, которые вышли в эфир с 17 марта по 16 апреля, вызывают сомнение, поскольку могут нарушать принцип беспристрастности, предусмотренный Кодексом вещания.
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