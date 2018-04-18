Сегодня 18 апреля 2018 года, 16:57

«Юристов ждет светлое будущее в работе с Верховным Судом» — Алексей Сокол (ЮА «Абсолют»)

В продолжение сессии о сопровождении процедур банкротства III форума по реструктуризации и банкротству выступил Вадим Кизленко, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры», арбитражный управляющий. Он рассказал о случаях концентрации всех споров в рамках дела о банкротстве. Сделав обзор существующей практики и сложностей, вызванных коллизиями в законодательстве, докладчик прокомментировал варианты усовершенствования — одним из вариантов он видит урегулирование всех нюансов в новом Кодексе по процедурам банкротства с одновременным внесением изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины.

О практикообразующих и наиболее резонансных позициях Верховного Суда в делах о банкротстве участникам форума рассказал Алексей Сокол, руководитель практики банкротства и реструктуризации ЮА «Абсолют». По его словам, пока что ВС в основном придерживается позиций ВХСУ, но есть признаки того, что подходы будут меняться и будет формироваться новая практика, а значит, «юристов ждет светлое будущее в работе с Верховным Судом».