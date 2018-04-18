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«Юристов ждет светлое будущее в работе с Верховным Судом» — Алексей Сокол (ЮА «Абсолют»)

18 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

В продолжение сессии о сопровождении процедур банкротства III форума по реструктуризации и банкротству выступил Вадим Кизленко, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры», арбитражный управляющий. Он рассказал о случаях концентрации всех споров в рамках дела о банкротстве. Сделав обзор существующей практики и сложностей, вызванных коллизиями в законодательстве, докладчик прокомментировал варианты усовершенствования — одним из вариантов он видит урегулирование всех нюансов в новом Кодексе по процедурам банкротства с одновременным внесением изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины.

О практикообразующих и наиболее резонансных позициях Верховного Суда в делах о банкротстве участникам форума рассказал Алексей Сокол, руководитель практики банкротства и реструктуризации ЮА «Абсолют». По его словам, пока что ВС в основном придерживается позиций ВХСУ, но есть признаки того, что подходы будут меняться и будет формироваться новая практика, а значит, «юристов ждет светлое будущее в работе с Верховным Судом».

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№ 16 (1060) от 17/04/18 Свежий номер

Банкротство и реструктуризация

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