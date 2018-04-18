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Практикам нужно готовиться к принятию проекта Кодекса Украины по процедурам банкротства — Владимир Погребняк

III Форум по реструктуризации и банкротству продолжает работу. О практических аспектах процедур банкротства и актуальной судебной практике участникам форума рассказали спикеры сессии, модерируемой Еленой Волянской, советником Юридической группы LCF.

Владимир Погребняк, секретарь Судебной палаты по рассмотрению дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, сделал обзор рассмотрения дел о банкротстве данным судом. Он также ознакомил присутствующих с проблемными вопросами при обжаловании итогов аукционов. «Из тех дел, которые попадают к нам на рассмотрение, мы видим, что сегодня приобретение имущества на аукционе превращается в некий билет для путешествия по судебным инстанциям», — отметил судья. По его словам, серьезные инвесторы не заинтересованы в приобретении имущества на аукционе. Что касается практики рассмотрения данной категории дел Верховным Судом, то кардинальных отличий от подходов ВХСУ пока нет, лишь в отдельных случаях ВС считает возможным отойти от сформировавшейся практики.

Владимир Погребняк также обратил внимание, что на рассмотрении парламента находится проект Кодекса Украины по процедурам банкротства, и практикам нужно готовиться к его принятию.

Актуальным вопросам признания сделок недействительными и опровержения имущественных действий должника было посвящено выступление Владислава Резникова, партнера ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры». По его словам, особых изменений в этих вопросах ожидать не стоит — в проекте кодекса они урегулированы практически так же, как в действующем законодательстве. В продолжение своего выступления г-н Резников сосредоточился на практических аспектах признания сделок недействительными на основании статьи 20 закона о банкротстве и отличиях от общего порядка признания сделок недействительными. Спикер привел примеры ситуаций, в которых сформировалась противоречивая судебная практика, а также рассказал о некоторых новых подходах судов. Докладчик выразил надежду, что новое процессуальное законодательство и принятие нового кодекса будут способствовать формированию единообразной практики.