Сегодня 18 апреля 2018 года, 15:15

Участники форума обсудили практические аспекты финансовой реструктуризации

Подвести итоги применения Закона участникам Форума помог замминистра юстиции Сергей Шкляр

Продолжает работу Форум по реструктуризации и банкротству. Вторя сессия, которую модерирует Денис Киценко, партнер АФ «Династия», к.ю.н., посвящена аспектам финансовой реструктуризации.

Свежую судебную практику в сфере банкротства представил Вячеслав Песков, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. В частности, он сообщил, что при разрешении споров с арбитражными управляющими суд исходит из принципа презумпции полноты их действий. Суд достаточно строго подходит к вопросу выполнения требований к арбитражному управляющему, предусмотренных профильным законом.

Кроме того, судья отметил, что сейчас кассационный суд старается сохранить практику перехода из ликвидационной процедуры обратно в санационную.

Ответить на вопрос, оправдал ли себя Закон Украины «О финансовой реструктуризации», выпала честь Сергею Шкляру, заместителю министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы. По мнению спикера, закон оправдал себя лишь частично. «К сожалению, в нашей стране существует негативная тенденция, в соответствии которой некоторые представители бизнеса устойчиво следуют позиции «долги возвращают лишь трусы». Это также следует принимать во внимание, отвечая на вопрос, почему закон не сработал так, как хотелось бы», — отметил г-н Шкляр. Еще одна причина — незаинтересованность бизнеса в этом инструменте. Вместе с тем спикер выразил надежду, что до окончания срока действия закона будет получено существенное количество заявок.

В свою очередь Денис Киценко поинтересовался у докладчика, есть ли необходимость в предоставлении исполнителям права инициировать процедуры банкротства в случае определенной задолженности по примеру инициативы Минюста в 2006 году. «Исполнителям не нужны инструкции, если у них есть определенная задолженность. Они сами вправе инициировать подобные дела» — так ответил на вопрос Сергей Шкляр.

Практический опыт проведения финреструктуризации участникам форума представила Екатерина Чечулина, координатор практики банковского права и международных финансов МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. «Реструктуризации, которые мы сопровождаем, в основном трансграничные, и этот процесс достаточно сложный», — подчеркнула спикер.

На примере реструктуризации всей задолженности группы Екатерина Чечулина подробно рассказала обо всех возможных инструментах и трудностях, с которыми сталкивалась компания. В частности, в первую очередь масштабность и количество участников создают большие сложности в переговорном процессе. Но, несмотря на сложности и большие суммы, стороны, безусловно, прилагают максимум усилий, чтобы достичь компромисса. Как правило, такие реструктуризации проходят вне Украины и регулируются иностранным правом.

Тем не менее г-жа Чечулина отметила, что наш закон украинской стороне дает больше прав, чем, например, английское право. Но самым важным залогом успеха является желание сторон достичь компромисса.

«Почему закон не стал популярным? Вопрос в том, для каких целей он принимался. Для добросовестных представителей этот закон, безусловно, дает преимущества. Тем не менее основная проблема заключается в отсутствии доброй воли и добросовестности», — резюмировала спикер.

Продолжил тему успешности реструктуризации с точки зрения советников Алексей Катасонов, партнер, руководитель практики корпоративного права M&A АО PwC Legal Украина. В частности, он акцентировал внимание на процедуре реализации реструктуризации на примере конвертации долга в капитал. Среди преимуществ спикер выделил отсутствие необходимости фактической выплаты денежных средств, налоговую эффективность и возможность получения контроля над бизнесом со стороны кредитора.

Но есть и определенные риски, в их числе — неполное соответствие требованиям к чистым активам и возможные сложности с продажей бизнеса в течение пяти лет после конвертации. Не следует забывать и позицию налоговых органов, поскольку им свойственно неоднозначное толкование конвертации.

Также спикер рассказал об основных шагах при конвертации долга в капитал.

Следующий доклад касался финансовой реструктуризации в государственных банках. Эту тему раскрыл в своем выступлении Арсений Милютин, директор департамента реструктуризации и взыскания задолженности АО «Ощадбанк». «Сегодня проведена реструктуризация пяти заемщиков, общая задолженность — 4,6 млрд грн. В результате реструктуризации в счет погашения задолженности перед банком переданы на баланс банка активы общей стоимостью 2 млрд грн», — сказал спикер.

Кроме того, он отметил, что инициированы еще три процедуры с общей задолженностью заемщиков перед банком в 9 млрд грн.

Среди инструментов реструктуризации, используемых банком, он назвал принятие в собственность имущества в счет погашения задолженности и изменение валюты кредита. Также есть возможность установления дифференцированной процентной ставки на уровне финансовой возможности группы заемщика, исходя из денежного потока, доступного кредитору, который определен независимым экспертом.

Подвел итоги сессии Андрей Боровик, заместитель председателя Секретариата финансовой реструктуризации. Его выступление было посвящено практическим результатам Закона Украины «О финансовой реструктуризации».