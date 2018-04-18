Сегодня 18 апреля 2018 года, 18:20

В правительстве объяснили, почему День пограничника будет отмечаться 6 мая

День пограничника в Украине будет отмечаться 6 мая. Соответствующий Указ Президента Украины был одобрен 18 апреля с.г. на заседании Кабинета Министров Украины, передает сайт КМУ.

Разработкой нормативно-правового документа занималась Администрация Госпогранслужбы. По ее мнению, установление Дня пограничника 6 мая будет иметь духовно-патриотическое значение для личного состава, поскольку в этот день почитается память Георгия Победоносца, который является покровителем ведомства.

«Ранее пограничники отмечали свой профессиональный праздник 28 мая, ведь именно в этот день в 1918 году была создана пограничная охрана РСФСР», — уточняют на сайте правительства.