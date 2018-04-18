В ОАС Киева поступил иск относительно социальных видеороликов ГПУ

В Окружной административный суд города Киева поступил иск в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, третье лицо — Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Истец просит суд признать противоправными действия Нацсовета относительно соответствующего уведомления о наличии в четырех видеороликах под условным названием «Выполняем закон. Устанавливаем справедливость» признаков, по которым они могут размещаться в СМИ как социальная реклама.
В настоящее время суд принимает решение об открытии производства по данному административному делу.
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