Сегодня 18 апреля 2018 года, 18:20

Правительство возобновляет работу антирейдерских штабов

Правительство приняло решение возобновить работу антирейдерских аграрных штабов на время проведения посевной кампании. Об этом сегодня в Кабинете Министров Украины сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает сайт КМУ.

«Весна — время возобновления сельскохозяйственных работ. Также активизируются и аграрные рейдеры. Мы уже получили несколько сигналов из регионов о возможности обострения ситуации с захватом земель. Министерство юстиции и первый вице-премьер-министр Степан Кубив выступили перед правительством с инициативой возобновить работу антирейдерских аграрных штабов на время посевной кампании», — подчеркнул глава Минюста.

Министр юстиции Павел Петренко напомнил, что в прошлом году созданные во всех регионах по инициативе Министерства юстиции антирейдерские аграрные штабы доказали свою эффективность во время кампании сбора зерна летом и осенью. Тогда удалось предотвратить сотни конфликтов и десятки попыток захватов земли и урожая.

«За три месяца работы штаба рассмотрели 491 обращение. Фактически каждое четвертое из них касалось попыток захвата имущества или зерна. Благодаря работе штабов против рейдеров открыли 17 уголовных дел», — добавил министр юстиции.

Важной составляющей штабов была просветительская работа. Мобильные группы осуществили 1858 выездов в отдаленные села и предоставили консультации 15 тысячам граждан.

Он также отметил: за период работы штабы определили системные пробелы в законодательстве, которые развязывали руки рейдерам. Проанализировав их, Минюст разработал ряд инициатив, которые были одобрены правительством.

«Мы ликвидировали техническую возможность проводить регистрацию земельных« участков-призраков» и ввели автоматизированную систему обмена информацией между земельным кадастром и реестром недвижимости. Кроме того, мы запустили сервис «СМС МАЯК», который дает возможность владельцу контролировать любые попытки внесения изменений в реестр относительно своего земельного участка», — добавил Павел Петренко.