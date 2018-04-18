АМКУ приглашает обсудить 24 апреля вопросы введения конкуренции на рынке электроэнергии

24 апреля 2018 года в 15.00 под руководством председателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева состоится заседание круглого стола на тему: «Введение конкуренции на рынке электрической энергии в новой модели рынка».
Во время круглого стола будут обсуждаться следующие вопросы:
1. Обеспечение равных условий деятельности на рынке электроэнергии. Барьеры вхождения (выхода) на рынок (с рынка).
2. Мониторинг рынка и выявление нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.
3. Биржевая торговля электроэнергией в новой модели рынка.
К участию в мероприятии приглашены представители Кабинета Министров Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, других органов государственной власти, участников рынка и их объединений, экспертов рынка.
Место проведения: ул. Митрополита Василия Липковского, 45, 4 этаж, зал заседаний.
Условия участия доступны на сайте АМКУ по ссылке.
Сохранить:
Контакты:
Возврат к практике «писем счастья» за нарушение ПДД:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства
«Человек года – 2017»: час открытий и откровений
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: