он же e-mail

Сегодня 18 апреля 2018 года, 16:57

АМКУ приглашает обсудить 24 апреля вопросы введения конкуренции на рынке электроэнергии

24 апреля 2018 года в 15.00 под руководством председателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева состоится заседание круглого стола на тему: «Введение конкуренции на рынке электрической энергии в новой модели рынка».

Во время круглого стола будут обсуждаться следующие вопросы:

1. Обеспечение равных условий деятельности на рынке электроэнергии. Барьеры вхождения (выхода) на рынок (с рынка).

2. Мониторинг рынка и выявление нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

3. Биржевая торговля электроэнергией в новой модели рынка.

К участию в мероприятии приглашены представители Кабинета Министров Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, других органов государственной власти, участников рынка и их объединений, экспертов рынка.

Место проведения: ул. Митрополита Василия Липковского, 45, 4 этаж, зал заседаний.

Условия участия доступны на сайте АМКУ по ссылке.