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Отмена негативного заключения ОСД судом первой инстанции не повлияла на исход дела по иску кандидата к ВККС в Верховном Суде

18 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Случается, что кандидаты в судьи в качестве аргумента для отмены заключения Общественного совета добропорядочности об их несоответствии критерию добропорядочности называют отсутствие термина «добропорядочность» в законодательстве. Верховный Суд внес ясность в этот проблемный момент: «Указанное дает возможность сформулировать определение добропорядочности как морально-этический фундамент деятельности судьи, определяющий пределы и способ поведения, который должен основываться на принципах хороших отношений с лицами, обществом и государством, а также на честности в образе жизни, исполнении профессиональных обязанностей и распоряжении материальными ресурсами».

Такое определение дал Кассационный административный суд в составе ВС в рамках дела судьи Одесского апелляционного административного суда Александра Кравца по иску к Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Одни из главных исковых требований — признание неправомерным и отмена решения коллегии ВККС о неподтверждении им способности осуществлять правосудие в КАС ВС.

Г-н Кравец оказался в числе счастливчиков, кому удалось добиться отмены негативного заключения ОСД в Окружном административном суде г.Киева. Он обратил внимание судей ВС, что решение окружного админсуда от 27 декабря 2017 года вступило в силу. Суд первой инстанции указывает на несколько факторов, в том числе на то, что ОСД не наделен полномочиями оценивать законность и обоснованность судебного решения и делать заключение, не подтвержденное надлежащими и допустимыми доказательствами.

ВС, в свою очередь, подчеркнул, что Комиссия при проведении собеседования и установлении соответствия кандидата на должность судьи критериям добропорядочности и профессиональной этики не ограничена заключением ОСД, указанными в нем обстоятельствами и прилагаемыми документами. Решение о неподтверждении способности судьи (кандидата на должность судьи) принимается коллегией Комиссии независимо от наличия или отсутствия заключения ОСД.

22 марта 2018 года ВС (дело №800/219/17) отказал истцу в удовлетворении иска к ВККС полностью. Решение вступит в силу после истечения срока подачи апелляционной жалобы.

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Комментарии:»

хм 18 апреля 2018 года 16:37 #

Добропорядочность/не добропорядочность - всего лишь игра слов, и мы к этому выводу придём. Либо нам не останется другого выхода как причислять к лику Святых всех "добропорядочных"

Гість 18 апреля 2018 года 16:22 #

А судді вс не зацікавлені в оскарженні рішення щодо конкурсу?

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