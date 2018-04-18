Реформа тюремной медицины: врачей выведут из подчинения администрации учреждений

Стандарты лечения заключенных должны быть не хуже, чем стандарты лечения людей, которые находятся на свободе. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев во время совместной пресс-конференции с начальником Управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам и других мер принудительного характера в местах несвободы Генеральной прокуратуры Украины Вячеславом Свирцем и директором ГУ «Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства здравоохранения Украины» Сергеем Шумом по внедрению деятельности ГУ «Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины».
Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста.
Заместитель министра юстиции Денис Чернышев обозначил проблемные вопросы и вызовы системы здравоохранения ГУИС Украины: неукомплектованность штатов и низкая профессиональная подготовка, устаревшая материально-техническая база учреждений исполнения наказаний и учреждений здравоохранения, низкое финансовое обеспечение медработников.
«Мы провели публичный конкурс с привлечением общественности, и сейчас происходит конкурсный набор врачей», — заявил он. По его словам, происходит «снятие погон»: «Все медицинские работники будут гражданскими».
Было принято решение создать государственное учреждение «Центр охраны здоровья». Его руководителем станет Сергей Васильев.
Функционирование Центра позволит вывести работников из подчинения администраций учреждений, руководствоваться в своей работе исключительно профессиональными решениями, что непосредственно должно повлиять на качество оказания медицинской помощи, а также не позволит администрации учреждений завуалировать возможные несчастные случаи, а иногда и убийства в учреждениях исполнения наказаний, резюмировал Денис Чернышов.
«Уверен, что вывод врачей из прямого подчинения руководства учреждений позволит более объективно видеть картину, ведь врачу нет смысла скрывать побои или телесные повреждения», — отметил представитель ГПУ Вячеслав Свирец. По его словам, «ситуация, которая сложилась с предоставлением медицинских услуг в пенитенциарной системе, была очень близка к критической. Ведь постоянно наблюдался рост смертности. Это было связано с различными факторами: с непредоставлением медицинской помощи осужденным, несвоевременным вывозом в больницу». «Мы акцентировали внимание со стороны ГПУ, что врачи должны лечить, а не быть зависимыми от администрации, — отметил представитель Генпрокуратуры. — Большой риск заложен в том, что врач зависим от начальника учреждения в вопросах заработной платы, премии и т.д.».
Также г-н Свирец выразил надежду, что врачи не будут скрывать пытки в тюрьмах: «Очень надеюсь, что руководитель нового учреждения сможет преодолеть эту проблему, и медработники будут фиксировать и откровенно говорить, что в местах лишения свободы пытают. Если это произойдет, то это будет успехом Украины».
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