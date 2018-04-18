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Реформа тюремной медицины: врачей выведут из подчинения администрации учреждений

18 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Стандарты лечения заключенных должны быть не хуже, чем стандарты лечения людей, которые находятся на свободе. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев во время совместной пресс-конференции с начальником Управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам и других мер принудительного характера в местах несвободы Генеральной прокуратуры Украины Вячеславом Свирцем и директором ГУ «Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства здравоохранения Украины» Сергеем Шумом по внедрению деятельности ГУ «Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины».

Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста.

Заместитель министра юстиции Денис Чернышев обозначил проблемные вопросы и вызовы системы здравоохранения ГУИС Украины: неукомплектованность штатов и низкая профессиональная подготовка, устаревшая материально-техническая база учреждений исполнения наказаний и учреждений здравоохранения, низкое финансовое обеспечение медработников.

«Мы провели публичный конкурс с привлечением общественности, и сейчас происходит конкурсный набор врачей», — заявил он. По его словам, происходит «снятие погон»: «Все медицинские работники будут гражданскими».

Было принято решение создать государственное учреждение «Центр охраны здоровья». Его руководителем станет Сергей Васильев.

Функционирование Центра позволит вывести работников из подчинения администраций учреждений, руководствоваться в своей работе исключительно профессиональными решениями, что непосредственно должно повлиять на качество оказания медицинской помощи, а также не позволит администрации учреждений завуалировать возможные несчастные случаи, а иногда и убийства в учреждениях исполнения наказаний, резюмировал Денис Чернышов.

«Уверен, что вывод врачей из прямого подчинения руководства учреждений позволит более объективно видеть картину, ведь врачу нет смысла скрывать побои или телесные повреждения», — отметил представитель ГПУ Вячеслав Свирец. По его словам, «ситуация, которая сложилась с предоставлением медицинских услуг в пенитенциарной системе, была очень близка к критической. Ведь постоянно наблюдался рост смертности. Это было связано с различными факторами: с непредоставлением медицинской помощи осужденным, несвоевременным вывозом в больницу». «Мы акцентировали внимание со стороны ГПУ, что врачи должны лечить, а не быть зависимыми от администрации, — отметил представитель Генпрокуратуры. — Большой риск заложен в том, что врач зависим от начальника учреждения в вопросах заработной платы, премии и т.д.».

Также г-н Свирец выразил надежду, что врачи не будут скрывать пытки в тюрьмах: «Очень надеюсь, что руководитель нового учреждения сможет преодолеть эту проблему, и медработники будут фиксировать и откровенно говорить, что в местах лишения свободы пытают. Если это произойдет, то это будет успехом Украины».

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