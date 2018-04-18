Сегодня 18 апреля 2018 года, 16:58

Нефтегазовая ассоциация Украины препятствовала проверке АМКУ

Нефтегазовая ассоциация Украины создает препятствия Антимонопольному комитету Украины в расследовании сговора на рынке бензина и дизельного топлива. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

С целью сбора доказательств по делу, начатому в декабре 2017 года по признакам совершения WOG и ОККО антиконкурентных согласованных действий на рынках розничной торговли светлыми нефтепродуктами, органами АМКУ осуществлен ряд внеплановых выездных проверок.

При проведении внеплановой выездной проверки Нефтегазовой ассоциации Украины, которая объединяет крупнейших игроков на рынке нефтепродуктов, в том числе фигурантов бензинового дела, Ассоциацией не было предоставлено членам комиссии по проверке доступа к информации, которая содержалась на электронных носителях.

«Указанная информация могла иметь существенное значение для расследования сговора на рынках бензина и дизельного топлива», — уточняют представители Комитета.

В связи с указанным 12 апреля 2018 года было начато рассмотрение дела по признакам совершения Нефтегазовой ассоциацией Украины нарушения в виде создания препятствий работникам АМКУ в проведении проверок, осмотра, изъятия или наложения ареста на имущество, документы, предметы или другие носители информации.

За совершение нарушения предусматривается штраф в размере до 1% дохода (выручки) за последний отчетный год.