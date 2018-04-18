Сегодня 18 апреля 2018 года, 13:32

У арбитражных управляющих должна быть единая саморегулируемая организация — участники Форума по реструктуризации и банкротству

Арбитражным управляющим предлагается ориентироваться на опыт частных исполнителей при создании СРО

В Киеве продолжается ІІІ форум по реструктуризации и банкротству.

«Расширение дифференциации привлечения лиц к ответственности в процедурах является своевременной», — отметил Андрей Пожидаев, партнер ЮФ Asters, отвечая на очередной вопрос модератора первой панельной дискуссии форума Олега Малиневского. В то же время, по его мнению, вопросы возникают к критериям, в соответствии с которыми акционер или должностное лицо могут быть привлечены к ответственности.

Антон Молчанов, руководитель практики банкротства АО Arzinger, более детально остановился на перспективах финансовой реструктуризации. «На самом деле оптимизма все же больше, поскольку изменилась парадигма взаимоотношений между мажоритарными акционерами и должником», — уверен спикер. В частности, он сообщил, что за недолгий период действия закона были реализованы 11 кейсов по реструктуризации по сравнению с семью процедурами санации.

Основной причиной неполноценной работы этого механизма г-н Молчанов назвал экономическую ситуацию. «Пока не изменится экономическая парадигма, закон не сможет проявить себя полностью», — резюмировал он.

Наталья Тищенко, управляющий партнер ЮК Nobili, уверена, что большинство банкротств все-таки являются запланированными. По ее словам, Кодекс Украины по процедурам банкротства дает возможность воспользоваться мораторием на протяжении 130 дней. Возможно, такой срок позволит существенно сократить случаи злоупотребления этим инструментом.

Проблемы независимости арбитражных управляющих осветил Сергей Боярчуков, управляющий партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры». «Арбитражный управляющий не может быть независимой самостоятельной фигурой в процедурах банкротства, поскольку фактически он зависит как от регулятора, так и от всех участников процесса», — отметил спикер.

Также он сообщил, что ко второму чтению существенно доработаны нормы, регулирующие деятельность арбитражных управляющих. В частности, предлагается создать единую саморегулируемую организацию по примеру модели, позаимствованной у частных исполнителей.

Продолжил тему независимости арбитражных управляющих Юлиан Хорунжий, старший партнер АО Ario. Спикер отметил, что проектом Кодекса урегулирован вопрос увеличения гонорара, но в действительности это не позволит арбитражному управляющему стать независимым. По мнению г-на Хорунжего, достойная оплата труда станет стимулом к осуществлению этими лицами более качественной деятельности.

Не остался без внимания участников форума и судебный аспект. Борис Поляков, судья Высшего хозяйственного суда Украины, высказал обеспокоенность снятием барьеров при возбуждении дела о банкротстве. Несколько иного мнения придерживается Александр Удовиченко, советник АО ADER HABER. По его словам, несмотря на «легкое» вступление в процедуру банкротства, все предложенные механизмы в дальнейшем не позволят осуществлять всевозможные злоупотребления.