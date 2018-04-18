Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 апреля 2018 года, 15:15

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Социальная сеть Facebook может быть заблокирована в России уже в этом году

18 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Соцсеть Facebook может оказаться заблокированной в РФ уже в текущем году. Об этом заявил в интервью российской газете «Известия» глава Роскомнадзора Александр Жаров, пишет «УП».

Чиновник перечислил пункты, которые «должны быть выполнены» компанией до конца 2018 года. В их числе — локализация баз данных российских граждан на территории РФ, удаление запрещенной информации, а также «соблюдение других законов».

«Если ничего из этого или что-нибудь из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировании», — заявил г-н Жаров.

Он также сообщил, что регулярно встречается с представителями Facebook, и в феврале 2018 на очередных переговорах он еще раз подтвердил позицию ведомства.

Глава Роскомнадзора также поставил под сомнение работу на территории России сервисов Amazon и Google, IP-адреса которых ведомство начало закрывать в связи с попыткой заблокировать работу мессенджера Telegram на территории России.

В рамках ограничения доступа к Telegram ведомством было заблокировано более 15 млн IP-адресов, по которым жители России могли пользоваться мессенджером. В частности, был закрыт доступ почти к половине IP-адресов сервиса Amazon.

При этом основатель и владелец компании, владеющей Telegram, Павел Дуров на своей странице в Instagram заявил, что сервис «остается доступным для большинства жителей России».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 16 (1060) от 17/04/18 Свежий номер

Банкротство и реструктуризация

№ 16 (1060)
Государство и юристы

Очень смешано

Отрасли практики

Высокое разрешение

Судебная практика

Неподвластны бремени

Тема номера:

Власть и позиция

Архив голосованийVox Populi

Возврат к практике «писем счастья» за нарушение ПДД:

правильное решение, соответствующее европейской практике;

требует дополнительно утверждения регламентов фото-, видеофиксации правонарушений;

будет успешным, если судебная практика не пойдет по формальному пути;

обречен на провал

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом