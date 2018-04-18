Сегодня 18 апреля 2018 года, 15:15

Социальная сеть Facebook может быть заблокирована в России уже в этом году

Соцсеть Facebook может оказаться заблокированной в РФ уже в текущем году. Об этом заявил в интервью российской газете «Известия» глава Роскомнадзора Александр Жаров, пишет «УП».

Чиновник перечислил пункты, которые «должны быть выполнены» компанией до конца 2018 года. В их числе — локализация баз данных российских граждан на территории РФ, удаление запрещенной информации, а также «соблюдение других законов».

«Если ничего из этого или что-нибудь из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировании», — заявил г-н Жаров.

Он также сообщил, что регулярно встречается с представителями Facebook, и в феврале 2018 на очередных переговорах он еще раз подтвердил позицию ведомства.

Глава Роскомнадзора также поставил под сомнение работу на территории России сервисов Amazon и Google, IP-адреса которых ведомство начало закрывать в связи с попыткой заблокировать работу мессенджера Telegram на территории России.

В рамках ограничения доступа к Telegram ведомством было заблокировано более 15 млн IP-адресов, по которым жители России могли пользоваться мессенджером. В частности, был закрыт доступ почти к половине IP-адресов сервиса Amazon.

При этом основатель и владелец компании, владеющей Telegram, Павел Дуров на своей странице в Instagram заявил, что сервис «остается доступным для большинства жителей России».