Сегодня 18 апреля 2018 года, 15:15

Бывший руководитель таможенной службы вошел в Совет НБУ

Президент Украины Петр Порошенко Указом №102/2018 от 17 апреля 2018 года назначил Николая Каленского в состав Совета Национального банка Украины сроком на пять лет. Таким образом, Президент назначил трех из четырех членов Совета центрального банка по своей квоте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Николай Каленский имеет опыт работы в финансовой и управленческой сфере свыше 40 лет. Он присоединился к команде Национального банка в 2011 году: сначала работал первым заместителем начальника Главного управления НБУ по Киеву и Киевской области (2011—2014 годы), затем — начальником Главного управления НБУ по Киеву и Киевской области (2014—2016 годы). С апреля 2016 года г-н Каленский занимает должность директора Центрального хранилища Национального банка.

До прихода в Национальный банк Николай Каленский работал начальником Контрольно-ревизионного управления в Житомирской области; заместителем министра финансов Украины — начальником Главного контрольно-ревизионного управления Украины; государственным секретарем Министерства финансов Украины; председателем Государственной таможенной службы Украины; первым заместителем руководителя Аппарата Верховной Рады Украины.

В 1980 году Николай Каленский окончил Тернопольский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит». Имеет звание кандидата экономических наук и заслуженного экономиста Украины.