Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 апреля 2018 года, 15:15

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Бывший руководитель таможенной службы вошел в Совет НБУ

18 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Президент Украины Петр Порошенко Указом №102/2018 от 17 апреля 2018 года назначил Николая Каленского в состав Совета Национального банка Украины сроком на пять лет. Таким образом, Президент назначил трех из четырех членов Совета центрального банка по своей квоте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Николай Каленский имеет опыт работы в финансовой и управленческой сфере свыше 40 лет. Он присоединился к команде Национального банка в 2011 году: сначала работал первым заместителем начальника Главного управления НБУ по Киеву и Киевской области (2011—2014 годы), затем — начальником Главного управления НБУ по Киеву и Киевской области (2014—2016 годы). С апреля 2016 года г-н Каленский занимает должность директора Центрального хранилища Национального банка.

До прихода в Национальный банк Николай Каленский работал начальником Контрольно-ревизионного управления в Житомирской области; заместителем министра финансов Украины — начальником Главного контрольно-ревизионного управления Украины; государственным секретарем Министерства финансов Украины; председателем Государственной таможенной службы Украины; первым заместителем руководителя Аппарата Верховной Рады Украины.

В 1980 году Николай Каленский окончил Тернопольский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит». Имеет звание кандидата экономических наук и заслуженного экономиста Украины.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 16 (1060) от 17/04/18 Свежий номер

Банкротство и реструктуризация

№ 16 (1060)
Государство и юристы

Очень смешано

Отрасли практики

Высокое разрешение

Судебная практика

Неподвластны бремени

Тема номера:

Власть и позиция

Архив голосованийVox Populi

Возврат к практике «писем счастья» за нарушение ПДД:

правильное решение, соответствующее европейской практике;

требует дополнительно утверждения регламентов фото-, видеофиксации правонарушений;

будет успешным, если судебная практика не пойдет по формальному пути;

обречен на провал

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом