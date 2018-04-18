Сегодня 18 апреля 2018 года, 11:50

Форум по реструктуризации и банкротству: участники обсудили новеллы проекта нового кодекса

Эксперты согласны с необходимостью отраслевого кодекса в сфере банкротства, но озвучили ряд предложений

В отеле «Премьер Палас» проходит ІІІ форум по реструктуризации и банкротству, организованный газетой «Юридическая практика». Генеральный партнер форума — ЮК EQUITY, экспертный партнер — CMS Law Tax, профессиональный — ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры».

Олег Малиневский, партнер ЮК EQUITY, модератор первого дискуссионного хаба «Процедуры неплатежеспособности 2.0. перезагрузка», открывая форум, отметил, что тема банкротства сегодня особенно актуальна, поскольку сейчас готовится ко второму чтению проект Кодекса Украины по процедурам банкротства. «Эта площадка сегодня предоставляет нам возможность обсудить будущее всей отрасли», — резюмировал он.

В свою очередь Руслан Сидорович, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия, представил участникам поправки, подготовленные ко второму чтению. «Банкротство должно регулироваться своим отраслевым документом, который должен охватывать процессы, происходящие в рамках определенных процедур», — уверен народный депутат.

Кроме того, он сообщил, что будет инициировать смену названия документа. В частности, предлагается назвать его Кодексом Украины о неплатежеспособности. По мнению спикера, такое название будет соответствовать мировым практикам. Также он отметил, что в корне изменена вся структура распоряжения имуществом. Более детально он остановился на вопросе банкротства физических лиц.

Елена Сукманова, заместитель министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации, также поддержала заложенные нормы в новом кодексе и назвала их прогрессивными. «Необходимо предоставить максимум инструментов, которые можно использовать при процедуре банкротства, и тут не имеет значения, государственный это долг или нет», — сказала спикер.

По ее словам, большая часть банкротств — это спланированная недобросовестными компаниями процедура, и главной задачей государства является создание таких механизмов, которые бы, с одной стороны, не позволяли запуск спланированных процедур, а с другой — предоставляли быстрый и эффективный инструмент возвращения активов.

Олег Малиневский поинтересовался у спикера: есть ли необходимость унификации процедур банковских и корпоративных банкротств. «Я бы не спешила с унификацией, поскольку банки имеют специфическую процедуру банкротства. В то же время именно в банковской системе наименьшее количество запланированных банкротств. В связи с этим определенные наработки и механизмы целесообразно переносить на корпоративные банкротства», — ответила Елена Сукманова.

Следующий вопрос модератор адресовал Роману Шпеку, старшему советнику президента ПАО «Альфа-Банк» (Украина), председателю наблюдательного совета ПАО «Укрсоцбанк», главе совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ): насколько важен для банковского сектора рейтинг Doing Business? «Инвестор формирует свое мнение на основании собственных впечатлений о стране. К сожалению, у нас принято не создавать равные условия конкуренции, а повышать свой уровень в рейтинге», — высказал свою позицию г-н Шпек.

Несмотря на то что банковское сообщество поддерживает законопроект, главная проблема все же заключается в неисполнении законодательства, считает Роман Шпек.