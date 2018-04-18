Сегодня 18 апреля 2018 года, 15:15

Судья на Львовщине счел вмешательством в его деятельность угрозу обращения в ВСП

Судья Дрогобычского горрайонного суда Львовской области Орест Крамар сообщает о вмешательстве со стороны члена общественной организации «Активное общество Львовщины», передает пресс-центр судебной власти Украины.

Судья сообщил, что 14 сентября 2016 года в его производство поступил обвинительный акт по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 367 Уголовного кодекса Украины. Судебное заседание неоднократно переносилось в связи с ходатайствами участников процесса.

29 ноября 2016 года определением суда назначена комплексная лесохозяйственная и инженерно-технологическая экспертиза, проведение которой поручено экспертам Львовского научно-исследовательского института судебных экспертиз и специалистам Национального лесотехнического университета Украины. На время проведения экспертизы производство по делу было приостановлено.

4 апреля 2018 года в адрес суда поступило ходатайство от члена ОО «Активное общество Львовщины» об умышленном нарушении председательствующим судьей разумных сроков рассмотрения уголовного производства.

В ходатайстве выражена просьба рассмотреть дело в разумные сроки. В случае непринятия председательствующим судьей неотложных мер по восстановлению законности при рассмотрении производства, а также нерассмотрения или несвоевременного рассмотрения этого ходатайства он «оставляет за собой законное право очередного обоснованного обращения в Высший совет правосудия» с жалобой о несоответствии занимаемой должности судьи.

Судья считает, что указанные обстоятельства свидетельствуют о противоправном вмешательстве члена ОО «Активное общество Львовщины» в его деятельность как судьи, попытке давления на суд, что влечет за судьей обязанность обратиться с соответствующим сообщением в ВСП и ГПУ.