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Между МВД и ФБР подписан Меморандум о сотрудничестве

18 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве.

Об этом сообщает «УП» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Мы провели встречу с директором ФБР Кристофером Рэем и подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов. В частности, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью», — сказал г-н Аваков.

Глава МВД пояснил, что это рамочное соглашение между МВД и ФБР позволит сделать радикальный прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, доступа к тем или иным техническим возможностям.

«И одна из таких возможностей — это второй документ, который мы сегодня подписали между Нацполицией и Департаментом ФБР. Его усилия направлены на борьбу с организованной преступностью», — сказал Арсен Аваков.

«С директором ФБР мы обсудили целый ряд угроз, которые исходят от путинского режима. И также наметили некоторые общие шаги, которые позволят бороться с российской агрессией», — сообщил министр.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что подписанное рамочное соглашение даст возможность углубить сотрудничество с соответствующими департаментами ФБР и в противодействии наркопреступности и киберпреступности, и в документировании серьезных кланов, которые действуют в Украине и в мире.

Арсен Аваков добавил, что во время встречи американцы поблагодарили украинских специалистов за содействие в борьбе с преступной платформой Avalanche, которая ежедневно инфицировала до полумиллиона компьютеров в мире.

«Речь идет о задержании хакера, который обвинялся США в использовании фальшивых документов и присвоении средств. Этот преступник был арестован в Полтаве», — напомнил министр.

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