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Экономически обоснованная плата за разрешение на концентрацию стимулирует лучше планировать подачу заявлений — глава АМКУ

18 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Законопроект №6723 о защите экономической конкуренции, который в ноябре прошлого года был принят парламентом в первом чтении, предлагает увеличить плату за подачу заявления о предоставлении разрешения на концентрацию. Юристы обращают внимание, что в некоторых случаях, когда одна трансакция состоит из нескольких взаимосвязанных операций (этапов), АМКУ требует подачи отдельного заявления. Мы поинтересовались у главы АМКУ Юрия Терентьева, не приведет ли такой подход к чрезмерной финансовой нагрузке на заявителей?

«Сумма, которую следует внести за подачу заявления о предоставлении разрешения на концентрацию по действующему законодательству, в десятки раз меньше по сравнению с аналогичной суммой, установленной в странах Евросоюза. Более того, в своих отчетах относительно деятельности АМКУ Счетная палата Украины указывала, что размер платы за подачу заявления о предоставлении разрешения на концентрацию, зафиксированный в законодательстве, экономически не обоснован и несоизмерим с экономическим эффектом, получаемым субъектами хозяйствования в результате предоставления разрешения на концентрацию», — отвечает он.

По его словам, в этом контексте можно говорить о двух проблемах. Одна связана с тем, то в законодательстве абсолютное значение размера платы за предоставление разрешения на концентрацию является очень малым. «На практике мы иногда видим, что субъекты концентрации искусственно разбивают одну трансакцию на несколько заявлений. И это вторая проблема. Я убежден: введение экономически обоснованной платы за предоставление разрешения на концентрацию позволит субъектам более качественно планировать подачу собственных заявлений», — утверждает г-н Терентьев.

Какие другие «денежные вопросы» решает законопроект №6723, читайте в интервью «ЕСтественная интеграция» (газета «Юридическая практика» №16 (1060) от 17 апреля 2018 года).

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