Сегодня 18 апреля 2018 года, 10:07

В Киеве проходит ІІІ Форум по реструктуризации и банкротству

В отеле «Премьер Палас» начал работу ІІІ Форум по реструктуризации и банкротству, организованный газетой «Юридическая практика». Генеральный партнер форума — ЮК EQUITY, экспертный партнер — CMS Law Tax, профессиональный — ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры».

Участники в формате дискуссионного хаба обсуждают процедуры неплатежеспособности должника. В фокусе дискуссии: международные рейтинги как главный ориентир для иностранных кредиторов, плюсы и минусы снятия барьеров для возбуждения дел о банкротстве, аспекты независимости арбитражного управляющего. Кроме того, акценты будут расставлены в таких вопросах как: финансовая реструктуризация, сопровождение процедур банкротства. Также в фокусе внимания альтернативные варианты урегулирования проблемной задолженности.