Сегодня 17 апреля 2018 года, 18:45

«Еще один ключ к успеху — ваше умение противостоять давлению» — с этой известной фразой Дональда Трампа полностью согласен Тарас Пошиванюк, партнер ЮФ EQUITY

Об обысках, изъятии документов, арестах активов и других угрозах имущественным правам юридических лиц и методах противодействия этим мерам слушателям Школы уголовной практики Legal High School рассказал Тарас Пошиванюк, партнер ЮФ EQUITY.

По критерию «защита права собственности» в списке, включающем 138 стран, Украина занимает 128-е место. Лектор провел короткий теоретический ликбез, напомнив, что УПК Украины в 2012 году был введен новый участник уголовного производства — «юридическое лицо, в отношении которого осуществляется уголовное производство». Однако в то время не был разработан правовой механизм, позволяющий реализовать данный институт. В 2013 году УПК и УК были дополнены понятием «меры уголовно-правового характера в отношении юридического лица».

Указанные меры (в частности, штраф, конфискация имущества и ликвидация) могут применяться к юридическому лицу за конкретные преступления: легализацию (отмывание) дохода, полученного в результате совершения преступления, терроризм, использование средств, полученных от противоправного оборота наркотиков, а также за коррупционные преступления.

Тарас Пошиванюк проанализировал некоторые меры воздействия на юридическое лицо, применяемые до открытия уголовного производства. В их числе — распространение негативной информации об осуществлении уголовного производства в отношении юридического лица — так называемый метод выжженной земли, «разведка боем», то есть направление запросов без открытия уголовного производства и влияние на должностных лиц контрагентов с целью прекращения с ними правоотношений, которое лектор назвал «разговорами без протокола».

Лектор также рассказал о мерах воздействия на юридических лиц в ходе проведения досудебного расследования, подчеркнув, что 68 (!) государственных инспекций и других контролирующих органов имеют разрешение Кабинета Министров Украины на проведение проверок предприятий, учреждений, организаций, физических лиц — предпринимателей.

21 июня 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №6613, которым предлагается прекратить негативную практику осуществления проверок органами ГФС по постановлениям следственных судей в уголовном производстве.

По мнению спикера, закон «Стоп маски-шоу» (№7275 от 10 ноября 2017 года) существенно облегчил работу адвокатам, но все же не решил проблемы с установлением предмета расследования. Лектор посоветовал адвокатам при обыске проверять документы, подтверждающие основания для проведения обыска, удостоверения всех представителей органов досудебного расследования, наличие решения следственного судьи, убедиться в присутствии понятых и видеофиксации обыска.

Тарас Пошиванюк заверил: нюанс осмотра любого жилого помещения или иного владения без решения суда (судебная практика) в том, что такой осмотр в принципе невозможен, а также рассказал о том, как можно предотвратить наложение ареста без участия собственника.

Среди интересных примеров из практики стоит выделить случай блокировки активов на основании постановления следователя, которое лектор назвал вершиной дедуктивного мастерства. Следователя, конечно, решили привлечь к ответственности.