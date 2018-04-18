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В.Янукович просит ВСП помешать политическому давлению на судей по делу о потере Крыма

18 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика
Виктор Янукович просит Высший совет правосудия вмешаться в ситуацию и защитить судей Оболонского райсуда Киева Виктор Янукович просит Высший совет правосудия вмешаться в ситуацию и защитить судей Оболонского райсуда Киева

Виктор Янукович обратился в Высший совет правосудия с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась во время судебного рассмотрения дела о потере Крыма, а именно — способствовать прекращению политического давления и обеспечить авторитет и независимость судей. Об этом говорится в релизе АО AVER LEX.

По словам Виктора Януковича, поскольку Оболонский райсуд Киева в большинстве принимает решения, которые выходят за пределы действующего Уголовного процессуального кодекса Украины, противоречат украинскому и международному законодательству, есть основания полагать, что он находится под политическим давлением и вынужден выполнять указания руководителей государства.

В частности, суд отказался организовать допросы свидетелей Николая Азарова, Виталия Захарченко, Александра Якименко, Станислава Шуляка, Павла Лебедева, Андрея Клюева, Константина Кобзаря, Сергея Бернацкого, Владимира Павленко, Дмитрия Иванцова с помощью единственной законной процедуры — через соответствующее обращение к России с запросом о международной правовой помощи.

«Суд постановил допросить всех свидетелей защиты, которые находятся на территории РФ, с применением программы TrueConfClient, аналогичной общеизвестному Skype. Такая определенная судом процедура допроса свидетелей, находящихся за рубежом, не предусмотрена ни одним нормативным актом Украины и противоречит главе 43, в частности, статье 567 УПК Украины и Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам 1950 года. Это нарушение принципа законности, которое также приведет к тому, что доказательства не будут считаться допустимыми и не смогут быть использованы при принятии процессуальных решений. На эти доказательства не смогут ссылаться ни суд при принятии решения, ни сторона защиты в случае его обжалования», — подчеркнул Виктор Янукович.

Таким образом, Виктор Янукович просит Высший совет правосудия вмешаться в сложившуюся ситуацию, защитить судей Оболонского районного суда Киева, рассматривающих дело о потере Крыма, от незаконного политического давления и влияния со стороны представителей действующей власти и обеспечить их независимость при принятии решений.

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