Сегодня 18 апреля 2018 года, 11:49

Экс-председатель ВХСУ Виктор Татьков просит политическое убежище в Австрии — СМИ

Бывший глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков обратился к властям Австрии с просьбой предоставить ему политическое убежище. Об этом говорится в материалах суда, передает NewOne со ссылкой на LB.ua.

В апреле 2018 года суд рассмотрел ходатайство Генпрокуратуры о заочном аресте Виктора Татькова и отказал в нем. Бывший глава ВХСУ, получив повестку на допрос, 5 октября 2016 года улетел в Польшу.

«Кроме того, согласно сообщению компетентных органов Республики Австрия, Татьков не согласился на упрощенную процедуру выдачи в Украину и подал запрос на получение политического убежища в Австрии, что свидетельствует об умышленном уклонении от следствия и суда», — говорится в материалах суда.

ГПУ считает, что Виктор Татьков скрывается от следствия.

Анализируя материалы ходатайства и прилагаемые к нему документы, суд установил, что прокуратура Вены 7 февраля 2018 года получила ответ на свой запрос в Федеральное управление уголовной полиции при Федеральном министерстве внутренних дел Австрии, согласно которому г-н Татьков не состоит в международном розыске. В связи с этим суд отказался избирать ему меру пресечения.

Напомним: 18 октября 2016 года Генпрокуратура сообщила о подозрении Татькову и бывшему заместителю председателя суда Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.