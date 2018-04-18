Сегодня 18 апреля 2018 года, 10:07

Сегодня КСУ начнет рассмотрение дела о неприкосновенности народных депутатов Украины

18 апреля 2018 года в 10.00 Конституционный Суд Украины в форме письменного производства начнет рассмотрение дела о неприкосновенности народных депутатов Украины. Судьей-докладчиком по делу является Александр Тупицкий.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Верховная Рада Украины обратилась в Конституционный Суд Украины с ходатайством предоставить заключение о соответствии законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Законопроектом предлагается новая редакция статьи 80, в которой отмечается, что «народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету».

Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины рассматривается Верховной Радой Украины при наличии заключения КСУ о соответствии законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Напомним, что 11 апреля с.г. Конституционный Суд Украины начал рассмотрение другого законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности (по конституционному обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности) (№6773) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины в форме письменного производства.