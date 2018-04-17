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Экс-министру юстиции Александру Лавриновичу вручили обвинительный акт

17 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Генеральная прокуратура Украины 17 апреля с.г. вручила обвинительный акт бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу. Об этом «УП» сообщил его адвокат Евгений Солодко.

Защитник отметил, что пока не знает, когда обвинение будет направлено в суд.

«Его будет отправлять прокурор. От нас это не зависит. В какой суд, мы пока не знаем», — заявил г-н Солодко.

По его словам, позиция стороны защиты «хорошая и понятная», поскольку ранее была подкреплена решением Апелляционного суда Киева, который освободил его подзащитного из-под стражи.

«Суд четко сказал, что даже отсутствует событие уголовного преступления... Если поступать разумно, то прокуратура должна была закрыть это позорное уголовное производство. Но они этого не смогли и все же направляют его в суд. Пожалуйста, будем защищаться», — добавил Евгений Солодко.

Он отметил, что г-н Лавринович сейчас находится в Киеве и «работает в обычном режиме».

Как сообщалось, 27 сентября 2017 года Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс-министра юстиции Александра Лавриновича и отменил решение Печерского райсуда Киева об избрании ему меры пресечения в виде ареста на два месяца.

В прокуратуре осудили решение Апелляционного суда Киева, освободившего А.Лавриновича из-под ареста, считая, что он может скрыться. Но Александр Лавринович заявил, что не намерен покидать территорию Украины.

Как сообщалось, ГПУ обвиняет экс-министра в участии в организации конституционного переворота в 2010 году.

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