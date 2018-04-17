Сегодня 17 апреля 2018 года, 15:19

Судья Шевченковского райсуда Киева Елена Мелешак рассказала слушателям LHS о функциях следственного судьи на стадии досудебного расследования

Как известно, пять лет назад в уголовном процессе появилась новая процессуальная фигура — следственный судья. О его роли и функциях в уголовном производстве на стадии досудебного расследования слушателям Legal High School в рамках сегодняшнего модуля Школы уголовной практики рассказала судья Шевченковского районного суда г.Киева Елена Мелешак.

Лектор напомнила, что определение нового института содержится в пункте 18 части 1 статьи 3 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины: следственный судья — судья суда первой инстанции, к полномочиям которого относится осуществление в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве, и в случае, предусмотренном статьей 247 настоящего Кодекса (рассмотрение ходатайств относительно негласных следственных (розыскных) действий), — председатель или по его определению другой судья апелляционного суда Автономной Республики Крым, апелляционного суда области, городов Киева и Севастополя. Следственных судей в суде первой инстанции избирает собрание судей из состава судей соответствующей инстанции.

В Шевченковском районном суде столицы, как подчеркнула г-жа Мелешак, все судьи являются следственными, при этом нагрузка на них колоссальная. Например, в прошлом году Елена Мелешак рассмотрела более полутора тысяч материалов уголовных производств. Причем с середины марта с.г., после вступления в силу отдельных новаций уголовного блока процессуальной реформы (речь идет о новых правилах применения мер обеспечения уголовного производства, в том числе о проведении обыска или избрании меры пресечения, которые осуществляются на основании постановления следственного судьи, а соответствующее ходатайство подается в местный суд, в рамках территориальной юрисдикции которого находится (зарегистрирован!) орган досудебного расследования как юридическое лицо), проблема, связанная с большой нагрузкой на следственных судей, только усугубилась. В первую очередь это касалось Шевченковского районного суда г.Киева, который должен был рассматривать ходатайства следственных подразделений Киева и области, состоящих из порядка 50 структурных единиц. В эту же обитель правосудия поступают и все ходатайства следователей Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы Украины. Поэтому тот факт, что законодатели решили отказаться от новых правил (соответствующий закон 12 апреля с.г. уже вступил в силу), лектор считает вполне уместным и необходимым: теперь в Шевченковский районный суд г.Киева будут обращаться только те органы досудебного расследования, которые находятся в территориальной юрисдикции Шевченковского района столицы, а следователи из других районов Киева и Киевской области — в соответствующие местные суды.

В рамках своей лекции Елена Мелешак детально проанализировала ключевые функции следственного судьи, среди прочего обратив внимание на такое полномочие, как предоставление разрешения или отказ в применении мер обеспечения уголовного производства. Виды соответствующих мер, как отмечалось, прописаны в статье 131 УПК Украины и характеризуются рядом специфических признаков. Спикер выделила шесть из них: такие меры имеют процессуальный характер и регулируются уголовным процессуальным законом; основания, пределы и порядок их применения регламентированы законом; направлены на достижение единой цели — обеспечить надлежащий порядок уголовного производства, его действенность; имеют выраженный принудительный характер; имеют исключительно принудительный характер, то есть применяются только в тех случаях, когда посредством применения других мер публичных задач уголовного производства достичь невозможно; специфическим субъектом их применения выступает, как правило, следственный судья.