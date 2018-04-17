Сегодня 17 апреля 2018 года, 15:19

Олег Матюша возглавил практику недвижимости в киевском офисе Kinstellar

Олег Матюша

Kinstellar, ведущая международная юридическая фирма Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии, объявила о присоединении Олега Матюши к киевскому офису Kinstellar в качестве советника и главы практики недвижимости.

Олег имеет 15-летний опыт юридической практики и является одним из опытнейших юристов в Украине по вопросам инвестиций в сфере недвижимости и строительства. Олег имеет значительный опыт работы в сфере недвижимости, M&A, строительства и инфраструктурных проектов, коммерческой аренды, ритейла, а также государственно-частного партнерства. На новой должности Олег будет консультировать клиентов по широкому спектру вопросов в сфере недвижимости, в том числе по юридическому сопровождению трансакций, инфраструктурным и приватизационным проектам, юридическому аудиту, земельным отношениям, регуляторным вопросам и договорным отношениям в сфере строительства и по другим вопросам.

До присоединения к Kinstellar Олег сопровождал крупнейшие трансакции и проекты на рынке недвижимости Украины в составе международных юридических фирм, чьи практики недвижимости занимали 1-е место в Украине в международных юридических рейтингах. У Олега также солидный опыт работы штатным юристом: он занимал должность исполняющего обязанности директора юридического департамента «МакДональдз Юкрейн Лтд», а также должности директора юридического департамента и юридического советника нескольких проектных компаний корпорации «Индустриальный Союз Донбасса», одной из крупнейших корпораций Украины. Олег также получил опыт законотворческой деятельности, работая помощником нескольких народных депутатов Украины, а также в качестве одного из ключевых членов рабочей группы по реформированию сферы строительства вице-премьер-министра Украины по вопросам экономики Сергея Тигипко.

На протяжении нескольких лет (2016—2018) г-н Матюша входит в число рекомендованных юристов в Украине по вопросам структурирования инвестиций в сфере недвижимости и строительства по версии ведущего международного юридического справочника Legal 500. Согласно изданию, клиенты характеризуют юриста как «настоящего профессионала».

Олег Матюша получил диплом магистра права Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана.

Константин Ликарчук, управляющий партнер киевского офиса Kinstellar, комментирует событие так: «Мы рады приветствовать Олега в нашей команде. Это один из сильнейших юристов в сфере недвижимости на рынке, и его опыт будет ценным приобретением как для наших клиентов, так и для нашей региональной практики недвижимости. Уверен, что в новой роли главы практики недвижимости в Украине Олег будет способствовать успеху и дальнейшему развитию киевского офиса Kinstellar».