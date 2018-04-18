Сегодня 18 апреля 2018 года, 11:49

Минсоцполитики: повысить минимальную зарплату можно уже сегодня

Министр социальной политики Андрей Рева считает, что основания для повышения минимальной зарплаты есть уже сегодня. Об этом он заявил в понедельник в эфире программы «Свобода слова», сообщается на сайте Минсоцполитики.

«Я считаю, что резервы и основания для повышения минимальной заработной платы есть уже сегодня. Если будет принято соответствующее решение, оно будет принято Кабинетом Министров, воплощено в соответствующий законопроект изменений к государственному бюджету и подано в Верховную Раду. Такое решение может быть принято по результатам анализа экономической ситуации Кабинетом Министров Украины для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде», — отметил г-н Рева.

Министр также отметил, что в заключительных положениях закона о государственном бюджете указано, что по результатам экономического развития первого квартала 2018 года будет рассмотрена возможность увеличения размера минимальной заработной платы в Украине.

«Пока таких результатов по результатам первого квартала нет, данные официальной статистики будут чуть позже. Когда мы их получим в полном объеме, тогда этот вопрос будет рассмотрен и будет принято соответствующее решение», — пояснил министр.