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Какие изменения предлагается внести в законодательство о принудительном исполнении судебных решений?

Народным депутатам предстоит изучать преимущества законопроекта №8198

Не успела смешанная система исполнения решений пройти этап становления, как правительство предложило концептуально изменить правила ее работы. В конце марта с.г. Кабинет Министров Украины зарегистрировал законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно принудительного исполнения судебных решений и решений других органов» (проект №8198), разработанный профильным министерством.

Предложенные проектом №8198 изменения условно можно разделить на организационные и процедурные. К числу последних относится, скажем, предложение внести дополнение в часть 1 статьи 4 Закона Украины «Об исполнительном производстве» (Закон), прописав, что регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта могут не указываться в постановлениях по делам об административных правонарушениях, которые выносятся на месте совершения правонарушения или без участия лица.

Меняется и алгоритм уплаты авансового взноса при предъявлении исполнительного документа к исполнению, который регулируется положениями части 2 статьи 26 Закона. Во-первых, предлагается уменьшить максимальный размер авансового взноса (2% от суммы, подлежащей взысканию) с десяти минимальных размеров заработной платы до двух размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть финансовая планка понижается с 37 230 грн до 2746 грн. В предложенной законопроектом версии абзаца 1 части 2 статьи 26 Закона прописывается, что при предъявлении исполнительного документа к исполнению взыскатель платит авансовый взнос в размере 2% суммы, подлежащей взысканию, но не более двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а по решению неимущественного характера, решению о передаче предметов, указанных в исполнительном документе, и решению об обеспечении иска — в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц с должника — физического лица и двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц с должника — юридического лица. Из этой редакции также следует, что взыскатель освобождается от обязанности вместе с заявлением об открытии исполнительного производства подавать документ, подтверждающий уплату авансового взноса. Доказательством уплаты в этом случае будет служить поступление средств на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя.

Правительственной законодательной инициативой также предусматривается расширить перечень категорий лиц, которые освобождаются от уплаты авансового взноса, включив в него, в частности, органы местного самоуправления, а также уполномоченные законодательством выдавать исполнительные документы органы и лица. При этом копии документов, подтверждающих освобождение от уплаты авансового взноса, взыскатель должен будет прилагать к заявлению о принудительном исполнении решения.

Кроме того, проектом №8198 усовершенствуются процедуры определения стоимости имущества должника и реализации арестованного имущества, а также организационные вопросы деятельности частных исполнителей. Как именно — читайте в материале «Очень смешано» в №16 «ЮП».