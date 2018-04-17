Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить Telegram

Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений Telegram из App Store и Google Play Store. Об этом сообщает Pravo.ru со ссылкой на ТАСС.
«Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений Telegram из магазинов приложений данных компаний», — заявили в надзорном ведомстве.
Как известно, вчера Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. Однако до сих пор пользователи с переменным успехом могут пользоваться мессенджером — у многих он доступен даже без использования VPN-сервисов для обхода блокировки. Удаление приложений дополнительно затруднит доступ пользователей к мессенджеру. Впрочем, у Telegram есть и web-версия, доступная через браузер.
В Роскомнадзоре пообещали сделать все для того, чтобы добиться полной блокировки мессенджера в России. Для этого вчера были заблокированы несколько сотен тысяч IP-адресов Amazon и Google, что сказалось на работе, например, конкурирующего с Telegram мессенджера Viber, а также социальной сети «Одноклассники» и ряда других сайтов.
Также накануне ситуацию прокомментировал глава Telegram Павел Дуров. Он назвал решение о блокировке антиконституционным и пообещал продолжать отстаивать право россиян на тайну переписки.
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