Сегодня 17 апреля 2018 года, 17:02

Проект ProZorro станет государственным предприятием

Министерство экономического развития и торговли Украины зарегистрировало государственное предприятие «Прозорро.Продажи». Таким образом, пилотный проект «ProZorro.Продажи» постепенно завершается, и реформа государственных продаж переходит на новый, государственный этап. Об этом сообщается на сайте МЭРТ.

Как известно, со времени проведения первого аукциона в октябре 2016 года проект «ProZorro.Продажи» обеспечил прозрачную продажу активов на сумму более 8 млрд грн. Изначальная цель проекта заключалась в создании прозрачной системы продажи активов неплатежеспособных банков. Со временем сфера деятельности распространилась на другие активы: имущество государственных предприятий, права аренды, права на размещение рекламы, коммунальные активы и т.п. На этапе реализации пилотного проекта команда наработала процедуры и регламенты, накопила опыт по реализации активов, который позволяет перевести реформу государственных продаж на новый уровень, создав соответствующий государственный институт.

«Prozorro.Продажи — один из самых успешных проектов Минэкономразвития. Уже на этапе пилотной реализации его команда доказала свою чрезвычайную эффективность в продаже сложных или проблемных активов. «Prozorro.Продажи» нужны Украине, и моя государственная позиция — институционализировать этот проект как государственное предприятие. Это позволит предоставить ему не временную, а постоянную форму, определить его место в системе государственных институтов и сформулировать четкие правила взаимодействия с государственной системой аукционов, которой он руководит», — подчеркнул первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Исполняющим обязанности директора государственного предприятия был назначен руководитель проекта «ProZorro.Продажи» Алексей Соболев.