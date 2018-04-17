Сегодня 17 апреля 2018 года, 17:02

Потребность бизнеса в займах является самой высокой с начала проведения опросов НБУ

Украинский бизнес улучшил ожидания относительно макроэкономической ситуации в Украине и развития своих предприятий. Индекс деловых ожиданий предприятий на следующие 12 месяцев достиг самого высокого уровня со второго квартала 2011 года — уровня 120,6%. Оживления деловой активности ожидают компании всех видов экономической деятельности. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком Украины в I квартале 2018 года, передает пресс-служба регулятора.

«Высокие темпы роста экономической активности сохраняются в основном благодаря улучшению прогнозов относительно увеличения общих объемов реализации продукции собственного производства, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь», — сообщают в НБУ.

Седьмой квартал подряд бизнес повышает оценки относительно текущего финансово-экономического состояния своих предприятий. «Удовлетворительным» или «хорошим» свое финансово-экономическое положение считают 88% опрошенных. При этом доля опрошенных, которые оценили его как «хорошее», увеличилась с 20% до 22%. Возросло и количество компаний, которые оптимистично настроены в плане изменения своего финансового состояния в течение последующих периодов. Если в предыдущем квартале 24% прогнозировали улучшение финансового состояния, то сейчас такие ожидания демонстрируют 29% предприятий.

Увеличение инвестиционных расходов, которого ожидают предприятия всех видов экономической деятельности, бизнес планирует финансировать за счет более активного привлечения иностранных инвестиций.

Кроме того, опрос показал, что в настоящее время потребность предприятий в заемных средствах является самой высокой с начала проведения опросов. Значительная часть респондентов планируют привлечение новых банковских кредитов в ближайшее время для финансирования своей деятельности. Компании, которые намерены брать банковские кредиты, предпочитают национальную валюту. По оценкам бизнеса, сдерживающими факторами для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки, чрезмерные требования к залогу и слишком сложные процедуры оформления документов.

Оптимизм относительно собственной ситуации создает для предприятий основу и для ожиданий активного роста объемов производства в целом в Украине. Такие прогнозы бизнес дает два года подряд. Об этом заявило каждое третье из опрошенных предприятий, и еще 50% компаний считают, что объем производства в стране останется на текущем уровне. Наиболее оптимистично настроены представители компаний перерабатывающей промышленности, торговли и сельского хозяйства.

В то же время ожидания бизнеса по росту потребительских цен в следующие 12 месяцев несколько усилились — 11,0% (в прошлом квартале — 10,4%). Это объясняется прежде всего определенным ухудшением ожиданий предприятий относительно ситуации на валютном рынке — 81% опрошенных считают это ключевым фактором. Кроме того, по мнению предприятий, на динамику цен будут влиять затраты на производство, а также уровень доходов населения и социальных расходов бюджета.