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Реклама с изображением женщины как сексуального объекта привела к наложению штрафа

17 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Благодаря реагированию омбудсмена реклама сети магазинов верхней одежды признана дискриминационной по признаку пола.

К Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека поступило обращение от ОО «Лига защиты женщин «Гармония равных» относительно распространения рекламы сети магазинов верхней одежды с изображением женщины как сексуального объекта. Как указано в обращении, изображение никак не связано с верхней одеждой, которая рекламировалась. Об этом сообщается в пресс-службе омбудсмена.

По результатам реагирования Уполномоченного, Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Ровенской области проинформировало о том, что реклама сети магазинов верхней одежды признана нарушающей требования части 3 статьи 7, части 1 статьи 8 Закона Украины «О рекламе».

Главным управлением Службы в области к субъекту хозяйствования (распространителю рекламы) применены штрафные санкции в двойном размере в соответствии с Порядком наложения штрафов за нарушение законодательства о рекламе.

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