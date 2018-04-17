Сегодня 17 апреля 2018 года, 15:19

Составлено 14 протоколов в отношении мэра Броваров, который премировал себя

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд 14 протоколов об административных правонарушениях в отношении мэра города Бровары Киевской области Игоря Сапожко за «выписывание» себе премий. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Установлено, что Игорь Сапожко, выписывал себе надбавки к зарплате и не сообщил НАПК о реальном конфликте интересов.

Согласно статье 172-7 КУоАП, г-ну Сапожко грозит штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.