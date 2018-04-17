Сегодня 17 апреля 2018 года, 13:37

Процессуальные шпаргалки для адвоката во время задержания и избрания меры пресечения клиенту от лектора LHS Александра Лысака

Сегодняшний модуль в новой Школе уголовной практики Legal High School был посвящен актуальным вопросам досудебного расследования. С дебютной лекцией перед слушателями Школы выступил партнер ЮФ EQUITY (генеральный партнер Школы уголовной практики LHS) Александр Лысак, предоставив процессуальные шпаргалки для адвоката во время задержания и избрания меры пресечения клиенту.

По убеждению лектора, уголовная практика сегодня является доминирующей сферой деятельности адвокатов, поскольку уголовно-правовые риски присутствуют практически в любой сфере деятельности. На конкретных примерах из практики, в том числе так называемых громких процессов (уголовных производств в отношении публичных персон), Александр Лысак рассказал о тактике защиты на таких важных стадиях досудебного расследования, как задержание и избрание меры пресечения клиенту.

Среди прочего он акцентировал внимание на наиболее распространенных ошибках адвокатов, например, когда они подают жалобы, в которых просят суд апелляционной инстанции признать задержание лица незаконным. Как отмечалось, судьи апелляционного суда не являются следственными судьями (если речь не идет о предоставлении согласия на проведение негласных следственных (розыскных) действий), осуществляющими контроль за соблюдением прав и свобод сторон уголовного производства в ходе досудебного расследования. Поэтому такие апелляционные жалобы судом второй инстанции не будут удовлетворены, поскольку соответствующие требования не отвечают положениям уголовного процессуального законодательства. При этом Александр Лысак обращает внимание на то, что избрание не каждой меры пресечения подлежит обжалованию. «Когда речь идет об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста — готовьтесь к апелляции, — советует лектор. — Суд апелляционной инстанции прислушивается к защитникам, проверяет законность принятия решения следственным судьей, в отдельных случаях удовлетворяя такие жалобы».

Говоря об эффективной защите интересов клиента в рамках уголовного производства, лектор подчеркнул: каждое дело уникально, поэтому шаблонного сценария действий адвоката быть не должно, алгоритм защиты зависит от категории дела (скажем, в «коррупционных» уголовных производствах Александр Лысак рекомендует применять тактику пассивной защиты), конкретных обстоятельств и т.д. При этом спикер советует адвокатам воздержаться от экспериментов с защитными механизмами. Как отмечалось, в этом случае не нужно идти на поводу у клиента, поскольку не всегда новаторский подход к выбору тактики защиты в уголовном производстве будет уместным и эффективным.