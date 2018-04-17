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Сегодня 17 апреля 2018 года, 15:19

Законопроект от Минфина установит признаки лиц с высокими доходами

В Минфине ожидают, что высокие доходы задекларируют не менее 1200 граждан Украины

Министерство финансов Украины представило для публичного обсуждения проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно критериев определения лиц с высокими доходами». С документом можно ознакомиться по ссылке.

В соответствии с проектом лицо с высокими доходами — налогоплательщик — это физлицо-резидент, соответствующее одному из следующих критериев:

а) является конечным бенефициарным владельцем (контролером) крупного налогоплательщика;

б) прямо или косвенно владеет 10 и более процентами уставного (складочного) капитала или права голоса приобретенных акций (долей) юрлица, которое является налоговым резидентом другого государства и задекларировало (получило) доход за предыдущий год свыше 10 млн евро;

в) общий годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый (отчетный) год превышает 50 млн грн.

Указывается, что несвоевременная подача таким налогоплательщиком налоговой декларации влечет за собой наложение штрафа в размере 10% суммы начисленного налога на доходы физических лиц.

Предусмотрено предоставление полномочий Государственной фискальной службе Украины относительно получения доступ к информации о банковских счетах указанной категории физических лиц.

«Мировая налоговая практика подтвердила, что от применения специальных мер в работе с налогоплательщиками, имеющими большие доходы, государство может иметь значительную пользу, поскольку относительно незначительное количество налогоплательщиков обеспечивают большой процент от общего объема доходов» — так объяснили причины разработки законопроекта в Анализе регуляторного влияния.

Принятие документа вызвано имплементацией плана BEPS и рекомендаций ОЭСР.

По мнению авторов, указанные правила будут способствовать усилению контроля за оборотом денежных средств физических лиц по легальности таких доходов, избежанию резонансных ситуаций, связанных с хранением физическими лицами на счетах банковских учреждений средств, полученных от «схемных» операций с нарушением налогового законодательства, в частности, путем уклонения от уплаты налогов.

Ориентировочное количество физических лиц — плательщиков налогов при проведении декларационной кампании составит 1200 человек. Как сообщала «ЮП», миллионные доходы задекларировали 1309 граждан Украины. Такие данные предоставила ГФС.

«Влияния на сферу интересов граждан нет», — отмечается при этом в Анализе регуляторного влияния.