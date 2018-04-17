Сегодня 17 апреля 2018 года, 15:19

Юристы смогут поучаствовать в грантовом исследовании ЕС относительно проблемы оружия массового поражения

Начался прием заявок на гранты для поступления в докторантуру в ЕС в области экономики, права или политических наук на 2018 год. Конкурс проводит международная организация — Украинский научно-технологический центр (УНТЦ). Об этом сообщает сайт Министерства образования и науки Украины.

Заявки принимаются до 15 мая 2018 года на электронную почту phd.grant@stcu.int

Основные требования:

- тема исследования должна быть связана с развитием и тенденциями нераспространения химического, биологического, радиологического или ядерного оружия, экспортным контролем материалов и нематериальных технологий двойного использования;

- кандидаты должны иметь степень магистра, полученную в университете Украины, Грузии, Азербайджана или Молдовы (независимо от гражданства);

- у кандидатов должны быть научные руководители в обоих вузах — в их стране и за рубежом, где они планируют учиться.

Грант рассчитан на четырехлетний контракт, начинается с сентября 2018 года. В случае достаточного обоснования дата начала может быть изменена, но не более чем на два месяца.

Всю информацию и документы кандидат должен подавать на английском языке. Форма заявки, перечень необходимых документов и подробная информация доступны по ссылке.