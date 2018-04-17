Сегодня 17 апреля 2018 года, 13:37

Законность технологии распознавания лиц в Facebook будет устанавливаться судом

Федеральный суд в Калифорнии в понедельник решил, что Facebook можно предъявить коллективный иск за использование технологии распознавания лиц без согласия пользователей.

Об этом пишет AFP, передает «Экономическая правда».

Технология распознавания лиц, запущенная в 2010 году, предлагает имена людей, которых она идентифицирует на фотографиях, загружаемых пользователями.

Истцы утверждают, что данная технология противоречит закону штата Иллинойс о защите биометрической информации.

Судья считает, что для подачи коллективного иска имеется достаточно оснований.

Пресс-секретарь Facebook сообщила, что компания изучает решение, и при этом добавила: «Мы по-прежнему считаем, что дело не имеет перспектив, и будем защищаться».

Facebook также утверждает, что с момента своего создания он был очень открытым и позволял пользователям не допускать, чтобы их имена предлагали в тегах с фотографиями.

Эта технология была приостановлена для пользователей в Европе в 2012 году из-за опасений по поводу конфиденциальности.