Законность технологии распознавания лиц в Facebook будет устанавливаться судом

Федеральный суд в Калифорнии в понедельник решил, что Facebook можно предъявить коллективный иск за использование технологии распознавания лиц без согласия пользователей.
Об этом пишет AFP, передает «Экономическая правда».
Технология распознавания лиц, запущенная в 2010 году, предлагает имена людей, которых она идентифицирует на фотографиях, загружаемых пользователями.
Истцы утверждают, что данная технология противоречит закону штата Иллинойс о защите биометрической информации.
Судья считает, что для подачи коллективного иска имеется достаточно оснований.
Пресс-секретарь Facebook сообщила, что компания изучает решение, и при этом добавила: «Мы по-прежнему считаем, что дело не имеет перспектив, и будем защищаться».
Facebook также утверждает, что с момента своего создания он был очень открытым и позволял пользователям не допускать, чтобы их имена предлагали в тегах с фотографиями.
Эта технология была приостановлена для пользователей в Европе в 2012 году из-за опасений по поводу конфиденциальности.
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