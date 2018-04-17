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Состоялась торжественная церемония открытия Школы уголовной практики LHS

17 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика
Почетную миссию разрезания ленты выполнили Ярослав Зейкан (слева), Наталия Кузнецова и Рустам Колесник Почетную миссию разрезания ленты выполнили Ярослав Зейкан (слева), Наталия Кузнецова и Рустам Колесник

Защита в уголовном процессе — одно из самых востребованных и перспективных направлений на украинском рынке юридических услуг, ведь уголовно-правовые риски сегодня присутствуют практически в любой сфере деятельности. Адвокатам нужно держать руку на пульсе не только актуальных тенденций досудебного расследования и судебного рассмотрения уголовных производств, но и перманентно меняющихся законодательных правил. «Предупрежден — значит вооружен!» — это древнее латинское выражение не утратило своей значимости и сегодня, поэтому Legal High School решила «вооружить» юристов, как тех, кто специализируется на уголовном праве и процессе, так и тех, кто хочет глубже ознакомиться с данной проблематикой, актуальными и полезными для практики знаниями, запустив новую Школу уголовной практики.

Сегодняшнее утро в LHS началось с музыки: современные музыкальные хиты в классическом исполнении оркестра зазвучали по-новому, настроив собравшихся на торжественный лад. Не обошлось и без неотъемлемого атрибута символического запуска любого нового проекта — церемонии разрезания ленты. Эту почетную миссию выполнили основатель Lеgal High School, генеральный директор «Юридической практики» Рустам Колесник, председатель Наблюдательного совета LHS, профессор КНУ им. Тараса Шевченко, академик НАПрН Украины, д.ю.н. Наталия Кузнецова и представитель генерального партнера Школы уголовной практики LHS — партнер ЮФ EQUITY Ярослав Зейкан.

С приветственными словами к участникам торжественной церемонии обратились также представитель экспертного партнера Школы уголовной практики LHS — партнер АО Barristers Алексей Шевчук, партнер ЮФ EQUITY Тарас Пошиванюк, а также несменные лекторы LHS — ведущие эксперты в сфере уголовного права и процесса: судья Верховного Суда Украины Галина Каныгина и глава адвокатского объединения АГ «Солодко и Партнеры» Евгений Солодко. Они пожелали новому образовательному направлению LHS успешной деятельности, а слушателям и лекторам Школы уголовной практики — плодотворной, эффективной и интересной работы.

Занятия в новой Школе уголовной практики LHS начинаются уже сегодня. Первая лекция партнера ЮФ EQUITY Александра Лысака будет посвящена поведению адвоката во время задержания и избрания меры пресечения клиенту.

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