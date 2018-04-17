Сегодня 17 апреля 2018 года, 13:37

ГФС поинформировала, сколько граждан получают доходы свыше миллиона гривен

Доходы более 1 млн грн задекларировали 1309 граждан. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

По оперативным данным (по состоянию на 11 апреля 2018 года), гражданами подано более 246 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составляет 22,1 млрд грн, что на уровне аналогичного периода прошлого года.

По данным деклараций, задекларировано к уплате 621,5 млн грн. Это на 81,0 млн грн, или на 15% больше, чем в прошлом году

Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1309 граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких плательщиков увеличилось на 43%, или на 393 человека.

Наибольшее количество граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн, находятся в г.Киеве — 615 человек (почти 47% от общего количества), в Харьковской области — 106 человек, в Днепропетровской области — 82 человека и в Киевской области — 69 человек.