Сегодня 17 апреля 2018 года, 11:54

Великобритания и США подозревают россиян в кибершпионаже

Спецслужбы сразу двух стран подозревают во взломе сетевого оборудования государственных учреждений российских хакеров, по мнению США и Великобритании это было сделано с целью кибершпионажа. Об этом сообщает Pravo.ru со ссылкой на СМИ.

Как рассказывает «Коммерсант», соотвествующий доклад подготовили Министерства внутренней безопасности США, ФБР и Национального центра кибербезопасности Великобритании. В отчете указаны технические детали атаки, при этом подчеркивается, что весь процесс спонсировался российскими властями. Хакеры пытались получить постоянный доступ к сетям, что в дальнейшем помогло бы проводить новые атаки.

Российское посольство в Лондоне атаки отрицает: «Мы рассматриваем эти обвинения и спекуляции как яркие примеры безрассудной, провокационной и необоснованной политики в отношении России. Мы разочарованы тем фактом, что такие серьезные претензии были обнародованы без каких-либо доказательств и без какой-либо попытки Соединенного Королевства в первую очередь прояснить ситуацию с российской стороной. Россия делала несколько предложений Британии на разных уровнях о создании двусторонних механизмов сотрудничества в сфере информационной безопасности», – отмечается в сообщении.

Ранее Британия сообщала, что готовится на атаку хакеров с российской стороны. В ответ на это Королевство готовилось ввести экономические санкции в отношении приближенных Владимир Путина. В Лондоне считают, что Россия готовится опубликовать компромат на высокопоставленных британцев.