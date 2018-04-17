Сегодня 17 апреля 2018 года, 11:54

ГПУ: на взятке в 200 тыс. грн задержан сотрудник ГИС на Волыни

В результате совместно спланированных прокуратурой Волынской области и Управлением СБУ в области следственных (розыскных) действий, в том числе негласного характера, разоблачен во время получения неправомерной выгоды в размере 200 тыс. грн заместитель начальника Гороховского районного отдела Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Волынской области.

Неправомерную выгоду чиновник требовал за закрытие исполнительного производства и снятие ареста с имущества одного из фермерских хозяйств в исполнительном производстве о взыскании банковского кредита.

Ведутся следственные (розыскные) действия и в отношении других работников указанного отдела исполнительной службы, которые, по данным материалов следствия, могут быть причастны к вымогательству и получению неправомерной выгоды.

Сейчас в уголовном производстве следователями органов безопасности проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, по завершении которых будет решаться вопрос о сообщении должностному лицу ГИС о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании в отношении него меры пресечения.