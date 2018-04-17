Сегодня 17 апреля 2018 года, 11:54

ВС продолжит рассмотрение дела о прекращении гражданства М.Саакашвили 20 апреля

Судебное заседание по рассмотрению искового заявления Михаила Саакашвили к Президенту Украины о признании незаконным и отмене указа от 26 июля 2017 года №196/2017 в части прекращения гражданства Украины М. Саакашвили состоится 20 апреля 2018 года в 10.00 в помещении Кассационного административного суда по адресу: ул.Московская, 8, корпус 5.

Запланированное на 13 апреля 2018 года судебное заседание не состоялось в связи с болезнью судьи, которая входит в состав коллегии судей, сообщает портал «Судебная власть Украины».