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ВС продолжит рассмотрение дела о прекращении гражданства М.Саакашвили 20 апреля

17 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Судебное заседание по рассмотрению искового заявления Михаила Саакашвили к Президенту Украины о признании незаконным и отмене указа от 26 июля 2017 года №196/2017 в части прекращения гражданства Украины М. Саакашвили состоится 20 апреля 2018 года в 10.00 в помещении Кассационного административного суда по адресу: ул.Московская, 8, корпус 5.

Запланированное на 13 апреля 2018 года судебное заседание не состоялось в связи с болезнью судьи, которая входит в состав коллегии судей, сообщает портал «Судебная власть Украины».

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