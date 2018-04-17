Сегодня 17 апреля 2018 года, 11:54

«Мы хотим решать системные вопросы системно», — глава АМКУ Ю.Терентьев поддерживает законопроект №6723

В ноябре 2017 года законопроект №6723 о защите экономической конкуренции был принят парламентом в первом чтении. Законопроект предусматривает введение термина «малозначимость нарушения», отмену пени за несвоевременную уплату штрафа и вместо нее установление 50-процентной скидки за своевременную добровольную уплату, предоставление решению АМКУ силы исполнительного документа и увеличение максимального штрафа с 68 тыс. грн до 170 тыс. грн для территориальных отделений Комитета.

Комментируя данную законодательную инициативу, глава АМКУ Юрий Терентьев подчеркивает: «Конкурентные ведомства не создаются в системе органов государственной власти с целью замены своей деятельностью других госорганов, имеющих непосредственные полномочия для решения того или иного вопроса. В силу законодательных норм АМКУ не может игнорировать обращения заявителей, мы должны открывать дела и принимать решения по сути. Следовательно, мы должны уделять внимание не столько системным нарушениям, сколько единичным проблемам заявителей».

Эту проблему законопроект №6723 должен решить благодаря введению такого термина, как малозначимое правонарушение, и предоставлению возможности АМКУ не открывать дело в случае малозначимого нарушения (а если производство уже открыто — прекращать его без принятия решения по сути). «Спешу заверить — в этом нет никакого скрытого намерения не заниматься проблемами граждан. Просто мы хотим решать системные вопросы системно», — отмечает г-н Терентьев.

Он объясняет, что концепция малозначимого нарушения не является новаторством АМКУ, она существует и в административном, и в уголовном праве. Концепция малозначимости выступает предохранителем против формализма в правоприменении, предусматривает наличие у соответствующего органа определенных дискреционных полномочий относительно квалификации действий, которые формально имеют признаки нарушения, но по своей природе являются слишком мелкими, чтобы привлекать ресурсы государственного органа для проведения расследования и наложения санкций, не пропорциональных совершенному действию.

С полной версией интервью «ЕСтественная интеграция» можно ознакомиться в газете «Юридическая практика» №16 (1060) от 17 апреля 2018 года.