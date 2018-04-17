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«Пленки Холодницкого» не дают оснований для уголовного преследования — Юрий Луценко

17 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в записях, сделанных в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого, нет оснований для уголовного преследования.

Об этом г-н Луценко сообщил на брифинге в понедельник, передает «УП».

«Их (записи — прим. «УП») анализировал как руководитель НАБУ господин Сытник, так и я, как руководитель Генпрокуратуры. И он, и я отдельно в разные дни... пришли к выводу, что в них явно видны дисциплинарные нарушения», — пояснил Генпрокурор.

По его словам, в записях не зафиксировано «никаких взяток, которые требовал или получал Холодницкий».

«И поэтому никакого уголовного преследования в данный момент я не вижу», — отметил г-н Луценко.

Кроме того, Генпрокурор отметил, что дело Холодницкого находится сейчас не в его руках «и не в руках кого-либо в этой стране, оно находится в руках членов КДКП (Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров — «УП»)».

Как сообщалось, Юрий Луценко также рассказал, что глава САП Назар Холодницкий ушел в отпуск, а его обязанности исполняют заместитель и председатель ГПУ.

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