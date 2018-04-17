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ВС: отказ прокуратуры в выдаче справки о зарплате для перерасчета пенсий является правомерным

17 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Верховный Суд отказал в признании неправомерными действий прокуратуры Черниговской области, связанных с отказом в выдаче справки о заработной плате, и обязательстве выдать такую справку. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти.

Такое решение по образцовому делу принято 16 апреля 2018 года Верховным Судом в составе коллегии судей Кассационного административного суда.

Напомним: в иске к прокуратуре Черниговской области истец просил признать неправомерным отказ в выдаче справки о заработной плате и обязать выдать такую справку в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 30 августа 2017 года №657 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно оплаты труда работникам прокуратуры» по состоянию на 1 сентября 2017 года.

Полный текст решения с мотивировочной частью будет изготовлен в течение пяти дней.

Истец имеет право обжаловать решение Кассационного административного суда в Большой Палате Верховного Суда в течение 30 дней со дня изготовления полного текста решения.

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