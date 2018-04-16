Сегодня 16 апреля 2018 года, 18:49

Очередным шагом в реформировании сферы исполнения наказаний должно стать принятие Дисциплинарного устава пенитенциарной системы

Многие предложения проекта №8083 идентичны положениям принятого парламентом Дисциплинарного устава Нацполиции

Вопрос создания дисциплинарных уставов для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Национальной полиции Украины в здании под куполом обсуждается еще с 2016 года. Месяц назад, 15 марта с.г., народным депутатам удалось обновить правила применения поощрений и взысканий к стражам порядка, приняв соответствующий законопроект №4670 во втором чтении и в целом. Свод правил, определяющий сущность служебной дисциплины, права и обязанности сотрудников НАБУ (проект №5581), пока что ожидает своего рассмотрения. Тем временем законодатели инициировали вопрос о принятии еще одного дисциплинарного устава, на этот раз для пенитенциарной системы.

Не так давно на рассмотрение парламента был внесен проект закона №8083 «О Дисциплинарном уставе пенитенциарной системы». Эта законодательная инициатива — очередной шаг в реформировании пенитенциарной системы, правда, сделать его парламентарии смогут только после проведения комплексного законодательного обновления сферы исполнения наказаний — принятия парламентом законопроекта «О пенитенциарной системе» №7337, который был зарегистрирован в Верховной Раде Украины в конце ноября 2017 года. Оба этих проекта были разработаны на базе рабочей группы профильного парламентского комитета и Министерства юстиции Украины по реформированию пенитенциарной системы.

Создавая новый порядок применения поощрений и дисциплинарных взысканий к сотрудникам пенитенциарной системы, законодатели решили, как говорится, не изобретать велосипед: многие предложения проекта №8083 идентичны положениям принятого парламентом Дисциплинарного устава Национальной полиции Украины. Например, к лицам рядового и начальствующего состава пенитенциарной системы за нарушение служебной дисциплины могут применять семь видов дисциплинарных взысканий, аналогичных дисциплинарным санкциям, установленным для полицейских. Это замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в специальном звании на одну ступень, увольнение с должности, увольнение со службы.

Схожи и общие предписания двух уставов в части проведения служебных расследований и порядка формирования дисциплинарных комиссий, которые их осуществляют. Подробнее об этом читайте в свежем номере «ЮП» в материале «Вложить в устав».